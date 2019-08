Sellia Marina: gruppo di ragazzi pulisce la spiaggia sporca

CRONACA

Martedì 06 Agosto 2019 - 11:46

Per nove lunghi mesi aspettano l'estate e quella spiaggia per ritrovarsi e vivere nuove esperienze indimenticabili. Il mare e la zona di Sellia Marina sono il loro punto di ritrovo e di svago dopo un inverno faticoso sui libri e in altre attività extra scolastiche o universitarie. E allora, visto che la spiaggia si presenta sporca e abbandonata, i ragazzi di Sellia Marina che ogni giorno e ogni sera vivono quel pezzo di litorale per la voglia di stare insieme, hanno deciso di prendere buste e guanti e ripulire la spiaggia sporca. Un insegnamento di civiltà e rispetto che gli fa onore e punta il dito su chi dovrebbe fare e non fa e su alcuni vacanzieri incivili che fanno della spiaggia una piccola discarica.