Da-domani-aperta-al-pubblico-la-ruota-panoramica

CRONACA

Martedì 06 Agosto 2019 - 14:28

E’ stata ultimata l’installazione della grande ruota panoramica nel quartiere Lido, all’interno dell’ex area Teti. L’attrazione - si legge in una nota di palazzo De Nobili - ha già catturato in questi ultimi giorni la curiosità dei cittadini e offrirà, per tutta l’estate, un suggestivo colpo d’occhio con la possibilità di ammirare dall’alto, a pochi passi dal mare, il panorama della costa ionica. La ruota – che è alta 32 metri e conta 24 gondole per un totale di 138 posti a sedere - sarà aperta al pubblico alle ore 19 di domani, mercoledì 7 agosto. All’inaugurazione parteciperanno anche il sindaco Sergio Abramo e l’assessore alla cultura Ivan Cardamone.