Consiglio, andata deserta prima convocazione

CRONACA

Martedì 06 Agosto 2019 - 14:57

La seduta del Consiglio comunale fissata per oggi è andata deserta in prima convocazione per mancanza del numero legale. L'assise tornerà, dunque, a riunirsi in seconda convocazione giovedì 8 agosto, alle ore 09.30, per la discussione degli argomenti già posti ai seguenti ordini del giorno: approvazione verbale sedute precedenti; approvazione Piano del colore e arredo urbano della città di Catanzaro; designazione componente commissione Pari opportunità; approvazione regolamento comunale di Polizia urbana. Al vaglio del Consiglio comunale anche 14 pratiche relative a debiti fuori bilancio.