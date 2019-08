Rifiuti, ritiro ingombranti garantito regime ridotto fino al 10 agosto

CRONACA

Martedì 06 Agosto 2019 - 15:16

Nonostante le criticità relative alle attività di smaltimento da parte degli impianti, il servizio di ritiro e conferimento dei rifiuti ingombranti sarà comunque garantito a regime ridotto fino al 10 agosto. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente Domenico Cavallaro specificando che “a fronte delle difficoltà segnalate in riferimento agli impianti di gestione dei rifiuti, l’amministrazione comunale è riuscita ad ottenere la rassicurazione che il servizio relativo agli ingombranti potrà essere effettuato, in via transitoria, fino al termine della settimana corrente. Le problematiche in corso non sono imputabili al Comune di Catanzaro, ma dipendono dalle condizioni di deficit degli impianti impossibilitati a ricevere e a smaltire la totalità degli ingombranti. Il servizio potrà, dunque, tornare a pieno regime solo a seguito del superamento delle criticità e di nuove comunicazioni da parte dei gestori degli impianti a servizio della città”.