Us, Paride Pinna è ufficialmente un giocatore del Catanzaro

SPORT

Martedì 06 Agosto 2019 - 14:38

L’US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni del difensore Paride Pinna. Classe 1992, il terzino sardo arriva dalla Casertana. Nel suo curriculum, dopo gli inizi in serie D con l’Arzachena, il trasferimento in Basilicata, prima a Matera e poi a Melfi. Quindi due campionati con il Cosenza prima di accasarsi in Campania nel gennaio del 2018: in quella seconda parte di stagione, con i rossoblu, ha collezionato 14 presenze e tre reti mentre lo scorso anno ha disputato 20 gare siglando un gol. Con i giallorossi ha sottoscritto un contratto biennale. Il calciatore - si legge in una nota apparsa sul sito ufficiale della società - è già a disposizione di mister Auteri.