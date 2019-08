Food&Beverage: il vino 'Zibbi' unisce Catanzaro e Cosenza

CRONACA

Martedì 06 Agosto 2019 - 18:11

Catanzaro e Cosenza non più troppo distanti tra loro ma, questa volta, unite a suon di calici per la valorizzazione dei prodotti made in Sud, perché tra le due città l'antagonismo storico, sopratutto sul campo di calcio, è stato messo da parte a supporto di tutti i validi imprenditori del settore food&beverage calabresi.

L'imprenditore catanzarese Rocco Mazza ha, infatti, deciso di recapitare di persona alcune bottiglie di vino "Zibbí" al noto Bar Panoramico di Cosenza, balzato agli onori della cronaca perché 'Devenetizzato'. La signora Elisa, proprietaria del Bar che non serve più ai suoi clienti bollicine di produzione veneta, questa mattina, ha ricevuto la visita del primo produttore di vino catanzarese, che ha voluto far conoscere alla città di Cosenza l'etichetta delle cantine Mazzaró prodotta interamente con uve zibibbo.

"Ci uniamo per la valorizzazione del nostro territorio e dei suoi prodotti - ha detto Rocco Mazza - sul campo di calcio però ognuno continuerà a supportare i colori della sua città e noi rimarremo giallorossi!" È la signora Elisa ha simpaticamente risposto: "Noi siamo per l'amicizia non per il pallone!" Un'amicizia alla quale non rimane che brindare perché, pur continuando a persistere quel sano campanilismo tra le due città, quando si tratta di difendere il buono e il bello della Calabria non si può che essere uniti.

Maria Teresa Rotundo