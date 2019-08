Rossi accoglie Ferrara, nuovo presidente di Confindustria Catanzaro

CRONACA

Martedì 06 Agosto 2019 - 18:32

Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi, già presidente di Confindustria Catanzaro, ha ricevuto il neoeletto presidente degli industriali catanzaresi Aldo Ferrara per congratularsi con lui per la recentissima nomina.

Alla presenza del dg di Confindustria Catanzaro Dario Lamanna, Rossi, anche per un ideale passaggio di consegne al nuovo presidente, ha inteso regalare a Ferrara una targa ricordo: «Ad Aldo Ferrara sono legato da un sentimento di profonda amicizia e di stima che travalicano gli aspetti professionali - ha spiegato Rossi -. A lui, che da sempre considero il mio “maestro di Confindustria” sono grato per il sostegno e i saggi consigli che mi hanno accompagnato nel cammino alla guida di Confindustria Catanzaro e ora fanno parte del mio bagaglio di esperienza nella presidenza della Camera di Commercio. Ad Aldo, quindi, giungano anche in maniera pubblica i miei più sinceri auguri di buon lavoro: Confindustria Catanzaro non potrebbe essere in mani migliori, anche perché accanto a lui continuerà ad esserci un direttore generale come Dario Lamanna che è stato capace, negli anni, di costruire una squadra altamente capace e competente, oltre che affiatata e professionale».