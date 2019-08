Corso perfezionamento 'Organizzazione e direzione aziende sanitarie'

CRONACA

Martedì 06 Agosto 2019 - 19:52

Proprio mentre per moltissimi studenti è arrivato il momento di scegliere il proprio percorso formativo universitario, l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro (UMG) continua a fornire tante interessanti opportunità di formazione, a tutti i livelli.

Proprio nei giorni scorsi, presso Edificio delle Bioscienze del Campus dell’Ateneo catanzarese, si è tenuta la Cerimonia di chiusura del Primo Corso di Perfezionamento in “Organizzazione & Direzione delle Aziende Sanitarie”, Anno Accademico 2018-19, rivolto a tutti coloro che hanno i requisiti per essere ammessi all’Elenco Nazionale dei Direttori Generali di Aziende del SSN, per come previsto dal Decreto Dirigenti Regione Calabria N°12223 del 26/10/2018.

Il Magnifico Rettore – prof. Giovambattista De Sarro – alla presenza del Direttore della Scuola di Alta Formazione di Ateneo – prof. Stefano de Franciscis – e del Direttore del Corso – prof. Rocco Reina – ha partecipato alla presentazione dei project work tematici previsti dal programma, per poi consegnare gli Attestati di Frequenza ai n°25 partecipanti al primo percorso formativo sulle competenze manageriali per direttori generali della Regione Calabria. Alla Cerimonia ha preso parte anche il dott. Antonio Belcastro, Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, sostenitore dell’iniziativa e stakeholder di riferimento dell’intero percorso.

Il Corso, avviato nel mese di maggio, si è sviluppato per oltre 200 ore e 40 CFU, sviluppando un piano didattico secondo le previsioni dell’ ex Decreto Legislativo n.171 del 4/8/2016 e della recente Conferenza Stato – Regioni del 6/5/2019, alternando momenti formativi di area tecnica, di area manageriale e comportamentale, di contesto sanitario, sia nazionale che transnazionale. Ai lavori della Commissione finale di Valutazione hanno preso parte il prof. Elio Borgonovi – presidente CERGAS Bocconi - e i proff.ri Rossana Caridà e Rocco Reina, quali docenti interni del Corso.

Le ulteriori informazioni sull’intera Offerta Formativa a.a. 2019/2020 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro sono reperibili al seguente link: https://web.unicz.it/it/page/offerta-formativa.