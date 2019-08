Incidente stradale sulla Statale 106: due feriti (FOTO)

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 8:35

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, alle ore 6.15 circa, sulla Statale 106 nel comune di Guardavalle in provincia di Catanzaro.

Due le vetture coinvolte, una Fiat Panda ed una Dacia Sandero. Quest'ultima a seguito dell'impatto si è ribaltata su un lato. Tre gli occupanti delle due vetture. La ragazza a bordo della Dacia e la conducente della Fiat Panda hanno riportato lievi contusioni ed escoriazioni.

Le due, prese in cura dal personale medico del Suem 118, sono state trasferite in ospedale per ulteriori controlli.

Illeso il conducente della Dacia.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato per la messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale e i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.

Disagi per la circolazione.