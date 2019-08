Sesto trofeo S. Francesco di Paola: podio per la Catanzaro Nuoto

SPORT

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 9:26

Sabato 3 Agosto, organizzata dall’A.S.D. Rari Nantes S. Francesco di Paola, si è svolto il 6° Trofeo S. Francesco, valevole per la Supercoppa Calabria Gran Prix è inserita nel progetto “Tra Cielo e Acqua – I Valori del Nuoto” cofinanziato dalla Regione Calabria.

Alla manifestazione hanno partecipato ben 39 Società affiliate F.I.N. provenienti da tutt’Italia rappresentate da circa 260 atleti, e da molti spettatori che hanno potuto ammirare lo straordinario spettacolo in acque libere dei nuotatori, che si sono dati battaglia a colpi di bracciate.

La gara è stata vinta nella categoria assoluta da Simone Ercoli e da Martina Grimaldi, Nazionali azzurri e Olimpionici.

La giovane società A.S.D. Catanzaro Nuoto – Settore Master del Presidente Antonino Lagonia guidata dal Coach Leonardo Fodero, non ha voluto mancare ancora una volta all’appuntamento, ottenendo buoni risultati cronometrici con atleti che per la prima volta affrontavano una gara in acque libere.

In oltre la squadra Master che simpaticamente si definiscono “Spartani”, con ben 27 nuotatori, record di partecipanti master per Società alla manifestazione è riuscita a conquistare su 39 Società partecipanti un meritatissimo 3° posto dietro alle Società Peppe Lamberti (Salerno) e Blu Team Nuoto (Reggio Calabria).

Questo fantastico risultato colloca la Squadra Master della Catanzaro Nuoto in ambito Provinciale al Primo posto, dietro il Gruppo Atletico Sportivo (6° posto) e Calabria Swim Race (8° posto), nonostante queste ultime due Società avessero in gara sia la Squadra Master, che la Squadra agonistica.

Questi i fantastici “Spartani” della A.S.D. Catanzaro Nuoto, che hanno partecipato alla manifestazione:

Fodero Leonardo - Romanello Giuseppe - Raso Simona - Debilio Valeria - Paone Vincenzo - Caserta Domenico - Rizzuti Antonio - Fabiano Daniele - Ferraina Antonio - Frangella Claudia - Muscolo Patrizia -Mazzuca Marco - Alfieri Danilo - Rhodio Francesco - Capillo Stellario - Fatale Barbara - Loscavo Francesco - Sergi Sergio - Guiducci Maurizio - Marek Izabela - Benincasa Silvia - Albanese Alessandra - Lapenna Angela - Castaldo Diego - Naso Erminia - Veraldi Cinzia - Senese Concetta.

Enormemente soddisfatto il Presidente Antonino Lagonia “Questo incredibile risultato ottenuto della Squadra Master, difronte a 39 Società provenienti da tutt’Italia è la dimostrazione tangibile che il connubio Squadra – Società – Allenatore è forte e destinato a crescere sempre all’insegna della passione e condivisione verso questo bellissimo sport. Bravi Ragazzi orgoglioso di Voi".