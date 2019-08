A Pistoia campetti 'Borsellino' allagati (FOTO)

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 11:11

L'acqua ormai stantia e verde ha invaso i campetti intitolati a "Paolo Borsellino" nel quartiere Pistoia a via Caduti 16 Marzo 1978. Un lettore ci ha inoltrato le foto per testimoniare come la zona sia impraticabile per i bambini che volessero giocare a basket o anche fruire delle panchine.

L'acqua che arriva nel campetto, da quello che ci segnalano alcuni residenti, dovrebbe essere pubblica, quindi a carico dei contribuenti e gli abitanti hanno segnalato la fuoriuscita senza ottenere risposta o una verifica.

Il campetto, intanto, continua ad essere zuppo d'acqua e le persone chiedono al "sindaco Sergio Abramo se intende occuparsi anche dei quartieri di fronte a viale Isonzo".