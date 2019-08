CRONACA

Un task force per rimuovere rifiuti e mezzi abbandonati a via Teano

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 11:41

Su input del sindaco Sergio Abramo, una task force composta dagli agenti della Polizia locale, agli ordini del tenente colonnello Franco Basile, e della Polizia di Stato, con il coordinamento del questore Amalia Di Ruocco, e dagli addetti della Sieco è intervenuta in località Aranceto per rimuovere rifiuti e diversi automezzi abbandonati, in particolare lungo la strada di via Teano. L’operazione è stata disposta dal sindaco Abramo che, dopo aver effettuato un sopralluogo nelle aree interessate, ha dato ordine di avviare gli interventi nel più breve tempo possibile. “Negli stessi luoghi l’amministrazione è stata costretta ad intervenire nelle scorse settimane – ha commentato il sindaco – per ripulire le strade da cumuli di rifiuti ed ingombranti di ogni genere che invadevano la carreggiata, a pochi passi dalle abitazioni, con grave rischio per la salute pubblica. A pochi giorni di distanza, la situazione si è ripetuta e aggravata e ha richiesto, dunque, un ulteriore complesso intervento con la collaborazione delle forze dell’ordine”.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

In particolare, sono state rimosse decine di auto e moto abbandonate per strada e che, in alcuni casi, erano ridotte in rottami. E’ stata individuata, nell’ambito dell’operazione e nella stessa area, anche una stalla per animali, con due cavalli al suo interno, e su cui sono stati avviati i relativi controlli. Il sindaco Abramo ha annunciato che il monitoraggio, nelle zone più a rischio, continuerà ad essere effettuato in maniera periodica e, pertanto, ha invitato la cittadinanza a rispettare le regole per il corretto conferimento dei rifiuti e a tutelare gli spazi comuni.