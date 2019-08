Erogazione acqua, ancora disservizi segnalati a Catanzaro Sud

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 13:24

Diverse segnalazioni ci sono giunte questa mattina in redazione di disservizi relativi all'erogazione dell'acqua. Ad essere interessate, secondo quanto si è appreso, le zone Sud della città e in particolare il quartiere Santa Maria che ha già subito nei giorni scorsi altre interruzioni.

Aggiornamento ore 14.20: I disagi riscontrati nell'erogazione dell'acqua in alcuni quartieri a sud della città sono stati causati da due perdite individuate lungo il tratto di condotta di competenza Sorical. Lo rende noto l'Ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili nel comunicare che i tecnici sono intervenuti per il ripristino dei guasti riscontrati in località Boschetto a Santa Maria e in via Caduti XVI marzo. La graduale normalizzazione del servizio idrico per le utenze interessate di Santa Maria, Aranceto e Casciolino è prevista nell'arco della giornata.