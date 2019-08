Carceri: Guerriero nuovo Provveditore penitenziario Calabria

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 13:49

Si è insediato lo scorso 29 luglio Liberato Guerriero, nuovo Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria. Guerriero subentra a Massimo Parisi nominato Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento pel l'Amministrazione penitenziaria di Roma.

Il neo-provveditore Guerriero ha ricoperto lo stesso incarico nel Provveditorato di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Soddisfazione per la nomina del Provveditore Guerriero è stata espressa, in una nota, da Francesco Grandinetti, componente dell'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia che aveva sollecitato la nomina della nuova figura apicale in Calabria.

"Viene colmato un vuoto istituzionale" afferma Grandinetti che "confida nell'espletamento di un lavoro sinergico e collaborativo tra le risorse umane competenti finalizzato al buon andamento della Pubblica Amministrazione".