Scontro auto-moto, centauro finisce all'ospedale

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 14:33

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla Strada Statale 106 in località Simeri Mare in provincia di Catanzaro. Ad avere la peggio nello scontro frontale tra una moto ed un'auto, proprio il conducente del mezzo a due ruote. Secondo le prime indicazioni avrebbe riportato ferite serie ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto Carabinieri e mezzi di soccorso del 118 che hanno provveduto al trasporto del centauro all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Traffico rallentato.