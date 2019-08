A Soverato 100 lenzuola per accogliere Salvini: 'Benvenuto Ministro'

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 16:0

Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale dell’Fsp Polizia, aveva già annunciato su facebook l’intenzione di accogliere sabato sera a Soverato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con un lenzuolo di “Benvenuto Ministro!”. E ora rincara: “Non uno ma cento lenzuola, perché arriva il Ministro dell’Interno, uno che così spesso ha scelto di essere in Calabria dove ha voluto, non dimentichiamolo, persino un Consiglio dei ministri. Uno che, non può sfuggire, non finge che questa regione non esista. E allora noi esporremo cento lenzuola, per dire al ministro di Salvini di investire per la sicurezza in una Calabria che in questo può trovare un volano per lo sviluppo di un territorio soffocato dalla criminalità organizzata”. “Vogliamo rappresentare il pensiero della maggioranza dei cittadini che credono anzitutto nella correttezza istituzionale – aggiunge Brugnano – e che non vogliono più assistere e subire proteste preconcette messe in atto da un’inconsistente minoranza per solo spirito distruttivo. Riteniamo che un ministro della Repubblica debba essere giudicato per ciò che fa, e non ci sembra che l’attuale responsabile del Viminale faccia rimpiangere i predecessori degli ultimi venti anni. E a maggior ragione continuiamo a chiedergli fatti – conclude Brugnano -, fatti concreti, che sostengano con determinazione la politica della sicurezza comune e del rispetto di chi deve garantirla. Ecco perché, se in tanti hanno paura di uscire dal recinto del politically correct, ci assumiamo noi l’impegno di esprimere senza timore le istanze per il bene di questa regione augurando intanto a un ministro ‘scomodo per quattro gatti’ il più corretto ‘Benvenuto!’”.