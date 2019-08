Associazioni e amministrazione insieme per la Fiera di S.Lorenzo

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 16:2

“L’amministrazione comunale e le associazioni di categoria anche quest’anno hanno lavorato in sinergia per l’organizzazione della Fiera di San Lorenzo nel quartiere Mater Domini. Nella giornata di ieri, per l’inaugurazione, ha aperto i battenti la quarta edizione di Artigiani in fiera che offrirà alle realtà locali una vetrina importante per promuovere le proprie attività valorizzando il ricco patrimonio di saperi e tradizioni che caratterizza il nostro territorio”. Lo afferma l’assessore alle attività economiche, Alessio Sculco, che ieri ha partecipato alla benedizione e al taglio del nastro dell’evento promosso in collaborazione con le associazioni di categoria Cicas - rappresentata dai componenti Ventura, Biamonte, Costa e Staglianò - Confcommercio e Confartigianato. Hanno partecipato all’inaugurazione anche il dirigente del settore attività economiche, Antonino Ferraiolo, e il tenente colonnello della Polizia locale, Franco Basile. La giornata è stata animata anche dalle esibizioni musicali della banda “G. Rossi” diretta dal maestro Tommaso Rotella. Fino a domenica tutti i visitatori potranno scoprire, tra gli altri stand, quelli dedicati alle lavorazioni artigianali. “E’ presente – prosegue Sculco - anche, per la prima volta, la Cooperativa Scherìa, con cui l’assessorato alle attività economiche e le associazioni di categoria hanno avviato un rapporto di collaborazione finalizzato a creare una rete tra tutte le realtà artigianali presenti sul territorio. Il programma proseguirà nella giornata odierna con le incursioni musicali della Tillband Jazz, lungo tutta l’area della fiera, e una serie di attività di animazione per bambini a cura dell’associazione Il giullare di corte”.