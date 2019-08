Soverato,sulla questione bancarelle la politica vuole 'vederci chiaro'

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 16:11

di Giulia Zampina

Nuova location per le casette ambulanti di Soverato. All’inizio dell’estate erano state posizionate nella parte nuova del lungomare. Lunedì i controlli di carabinieri e capitaneria di Porto poiché la zona non sembrava adeguata. Ieri la decisione di riportarle al centro del lungomare della Perla dello Ionio. Ma se da un lato gli ambulanti non hanno alcuna colpa poiché hanno tutti regolarmente pagato il suolo pubblico e si sono localizzati dove era stato detto di mettersi, resta aperta la questione su chi abbia permesso loro di aprire laddove evidentemente è stato accertato che non si poteva. Un blackout amministrativo che la parte politica della giunta Alecci promette di voler chiarire facendo luce sulle responsabilità degli uffici.