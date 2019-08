Consolante: 'Programmazione estiva con eventi di livello nazionale'

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 17:6

Dichiarazione del presidente della commissione turismo, Enrico Consolante:

“La programmazione dell’amministrazione Abramo per la stagione estiva si è caratterizzata, anche quest’anno, per un calendario di eventi che, dal centro storico fino a Lido, si distinguono per la qualità e l’impatto mediatico ben al di là dei confini regionali. Basta citare il Magna Graecia Film Festival che, dopo sedici edizioni, costituisce ormai un patrimonio della città e negli scorsi giorni ha fatto parlare in positivo di Catanzaro e delle bellezze del territorio su tutte le reti Rai e i mass media nazionali. In dieci giorni di incontri e proiezioni, è stato notevole il ritorno d’immagine e l’indotto produttivo di cui hanno potuto beneficiare anche le strutture e le attività di tutta la costa ionica. Per tutta questa settimana, la città sarà interessata anche da altri due eventi di caratura nazionale come Altrove, al Parco della Biodiversità, e Frac Festival, al Complesso San Giovanni. Eventi che, sulla scia del successo degli anni passati, coniugando arte, musica, enogastronomia e divertimento riescono a catturare la curiosità e la partecipazione di un vasto pubblico di giovani e appassionati. Mettere in rete queste realtà d’eccellenza - grazie all’impegno degli assessori alla cultura, Ivan Cardamone, e al turismo e spettacolo, Alessandra Lobello - è la chiave giusta per far crescere il nome della città. Senza dimenticare il contributo delle realtà locali come avvenuto in occasione degli eventi organizzati per le festività di San Vitaliano e della Madonna di Portosalvo. E ancora, una semplice quanto accattivante idea come quella della grande ruota panoramica che ha offerto una “cartolina” suggestiva al quartiere Lido. L’augurio e l’invito rivolto a tutti i cittadini è quello di mettere da parte per una volta le polemiche sui social e godersi tutti insieme le opportunità offerte dall’amministrazione, contribuendo a innescare un circolo positivo per l’intera città”.