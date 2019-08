CRONACA

07 Agosto 2019

Diversi residenti con a capo dell'iniziativa Stefano Veraldi avevano ripulito la zona della Maddalena, in pieno centro storico, per riavere uno spazio senza degrado che fosse ritrovo delle serate estive. Ma gli stessi residenti segnalano un rifiuto ingrombrante in zona lasciato dai qualche solito incivilieche non ha rispetto delle regole. Ora si attende che la Sieco lo possa smaltire in tempi brevi ma pare che sia lì da oltre 10 giorni.