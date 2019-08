CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 16:33

Sporca, abbandonata, figlia del degrado. La chiesetta del cimitero di S.Maria si presenta in condizioni disastrose e le foto in basso ne sono la testimonianza. Un luogo di preghiera, spesso legato a momenti non facili per le persone costrette a soffrire per i loro cari, somiglia ad un magazzino poco utilizzato che alimenta il dolore. Ridare dignità a quel posto sacro sarebbe davvero l'unica cosa da fare.