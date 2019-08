Acqua non potabile in via Ospizio Maternità

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 17:26

Il sindaco Sergio Abramo ha disposto con un’ordinanza il divieto di utilizzo per il consumo umano dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale in via Ospizio Maternità, nel centro storico. Il provvedimento si è reso necessario, a tutela della salute pubblica, a seguito dei risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati dall’unità operativa igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asp, dai quali risulta la non conformità ai parametri microbiologici coliformi totali. Si ricorda che, fino all’esito di nuovi esami, l’acqua non dovrà essere utilizzata per uso alimentare, lavaggio e preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l’infanzia. Può invece essere usata per la pulizia della casa, per il funzionamento degli impianti sanitari e per l’igiene della persona, esclusa l’igiene orale. Il sindaco ha, al contempo, disposto che la ditta appaltatrice del servizio di manutenzione delle rete idrica comunale esegua le analisi sul tratto interessato al fine di individuare le cause della non conformità ed i provvedimenti necessari per la regolarizzazione dei requisiti richiesti.