Da Catanzaro al Saturnia Film Festival: Alessandro Grande direttore

MUSICA E SPETTACOLO

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 19:24

C’è stato anche un pezzo di Catanzaro al Saturnia Film Festival, la manifestazione dedicata al meglio della cinematografia “breve” conclusosi nei giorni scorsi nel territorio toscano. A ricoprire il ruolo di direttore artistico è stato il regista Alessandro Grande che proprio nel mondo dei corti si è fatto le ossa riuscendo a consacrarsi lo scorso anno con la vittoria del David di Donatello per “Bismillah”. Nella giuria – composta da alcuni celebri personalità del cinema come Paolo Orlando, direttore di Medusa Film, e Manuela Rima di Rai Cinema – ha trovato spazio anche un altro catanzarese doc: Luca Marino lanciatosi nel settore dopo aver fondato la Indaco Film. Grande e Marino sono legati da un rapporto di amicizia e di collaborazione professionale, avendo condiviso l’esperienza e il successo nazionale e internazionale di “Bismillah”. Al festival di Saturnia, Grande oltre ad organizzare da due anni la Kermesse insieme ad Antonella Santarelli, ricopre la veste di direttore artistico selezionando le opere e offrendo al pubblico uno spettacolo per tutte e cinque le giornate, mentre Marino è stato tra i componenti della giuria chiamata a premiare i migliori corti provenienti da tutto il mondo, in un appuntamento che, già alla seconda edizione, è riuscito a distinguersi nel suo genere catturando l’attenzione di professionisti e appassionati di cinema. Le strade di Alessandro Grande e Luca Marino saranno destinate ancora a incrociarsi? Chissà se non accadrà già in occasione dell’attesa opera prima del regista le cui riprese probabilmente avranno inizio nel prossimo autunno ed in parte si svolgeranno in Calabria.

Domenico Iozzo