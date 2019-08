Il-primo-giro-della-ruota-panoramica-nel-quartiere-Lido

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 19:44

Grande soddisfazione per l'assessore alla cultura e vice sindaco Ivan Cardamone dopo il taglio del nastro e il primo giro della ruota panoramica installata nell'area Teti nel quartiere Lido. Entusiasmo anche da parte del sindaco Abramo e del consigliere Consolante presenti all'inaugurazione della nuova attrattiva nella zona sud della città. In serata previsti molti bambini e curiosi per quella che sarà un'occasione imperdibile per vedere il paesaggio marino da 32 metri d'altezza. La ruota panoramica, si è detto nella conferenza stampa di inaugurazione, rimarrà a Lido fino a metà settembre. Seguiranno immagini, foto e video.