Il morzello nell'importante progetto editoriale 'Scarti d'Italia'

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 20:12

Due designer, Valentina e Luca, e un road trip che ha come focus principale la riscoperta di ricette, storie e tradizioni regionali basate sulle parti di scarto della carne ... Questo viaggio del gusto non poteva non far tappa a Catanzaro ed ecco che Valentina Raffaelli e Luca Boscardin venerdì saranno nel capoluogo, su invito della Antica Congrega Tre Colli di Catanzaro, da sempre impegnata a portare in giro per l'Italia e non solo le tradizioni culinarie catanzaresi. Il progetto si chiama emblematicamente Scarti d'Italia e da A msterdam, dove vivono da ormai più di 8 anni, Valentina e Luca sono partiti a bordo di Big Blu , un van personalizzato. Il punto di arrivo di questo lungo tour sarà un libro , edito da Corraini, per r accontare storie e tradizioni legate alle parti meno nobili dell’animale. Nel lungo viaggio in giro per l'Italia non poteva mancare ovviamente Catanzaro con il suo Illustrissimo Morzello, grazie all'invito, subito colto, da parte del direttivo dell'Antica Congrega Tre Colli. L'appuntamento è fissato per venerdì 9 agosto, alle ore 10, sulle terrazze del San Giovanni, dove Valentina e Luca arriveranno con il loro Big Blu per approfondire le tradizioni cittadine – soprattutto conoscere e gustare la pietanza per eccellenza catanzarese, il morzello - e fare un tour suggestivo del capoluogo da raccontare ai lettori nella loro iniziativa editoriale. Ad accoglierli ci saranno i soci dell'Antica Congrega Tre Colli guidati dal presidente Stefano Alcaro e dal past president Gennaro Brescia.