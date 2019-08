Emozioni ad alta quota con la ruota panoramica (VIDEO-FOTO)

CRONACA

Mercoledì 07 Agosto 2019 - 22:22

di Maria Teresa Rotundo

Staccati i primi biglietti per salire al bordo della ruota panoramica di Catanzaro che, da oggi al 15 settembre, farà da sfondo al porto del capoluogo catanzarese, consentendo di ammirare da un’altezza di circa 32 metri il bellissimo panorama del Golfo di Squillace.

Un’attrazione, quella situata nel quartiere marinaro, che affascina grandi e piccini e che questo pomeriggio ha entusiasmato i tanti presenti. Al taglio del nastro hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, il Vice Sindaco e Assessore alla cultura Ivan Cardamone , i Consiglieri Antonio Ursino e Francesco Galante e Roberto Soffiatti della Euro Wheel, che insieme a Ivan Montenero gestisce l’impianto ludico. “Non abbiamo mai avuto una ruota panoramica in città e quella che inauguriamo questa sera è una novità per i cittadini – ha detto il Sindaco - è un’attrazione affascinate che certamente farà divertire i ragazzi e non solo loro, perchè il panorama di cui si gode dalla sua altezza è magnifico. La ruota, insieme altri eventi che sono stati organizzati durante l’estate, può fare la differenza per la nostra città, dobbiamo perfezionare sempre di più queste iniziative e metterle in rete per implementare il turismo.”

Un’attrazione bella e divertente pronta ad accogliere 132 persone alla volta, che, come ha precisato Soffiatti, ad una modica cifra di 5 euro potranno fare un giro di 3 minuti, mentre per i più esigenti c’è anche la possibilità di poter accedere ad una cabina vip che, al costo di 15 euro, consentirà di poter godere del panorama per 30 minuti sorseggiando un prosecco. Ma la novità di questa ruota, che ha una sola gemella nella città di Reggio Calabria, è quella di permettere l’accesso ai disabili con una cabina ideata appositamente per garantire loro sicurezza e confort. Una ruota per tutti che animerà il quartiere marinaro, attirando curiosi dall’hinterland e non solo, migliorando il flusso dei visitatori in città e, soprattutto, non pesando sulle spalle dei cittadini:

“L’attrazione è stata calata nel quartiere Lido per essere un richiamo turistico per tutta la città – ha precisato Cardamone - voglio sottolineare che l’amministrazione non ha speso nulla per l’installazione della ruota e che saranno tante le iniziative, soprattutto da parte di privati, che in sinergia con l’amministrazione comunale offriranno prodotti di eccellenza in termini culturali e turistici.” La ruota rappresenta così una delle tante iniziative che dimostra l’impegno e la volontà di crescere e migliorare sia da parte degli imprenditori che hanno deciso di investire in città, sia da parte di un’amministrazione che crede nella necessità di supportare le iniziative che possono garantire la crescita di un Capoluogo con un grande potenziale turistico. Da oggi in città c’è un’occasione in più per divertirsi, godendo del panorama suggestivo di uno dei più bei tratti della costa ionica, un’occasione in più per incontrarsi e un’occasione in più per vivere nuove emozioni ad “alta quota”.

Nel video le dichiarazioni di Cardamone e Abramo inframezzati da quelle di Roberto Soffiatti uno dei proprietari della ruota