Mater Domini: aumento posti letto e full time per infermieri e Oss

Il direttore generale Giuliano preannuncia l'intenzione di adottare tale misure per dare seguito al Dca 64. Individuato budget per eseguire lavori adeguamento reparti se necessari

Giovedì 08 Agosto 2019 - 9:27

E' intenzione della direzione dell'azienda ospedaliero universilaria Mater Domini trasformare in tempo pieno i contratti di tutto il personale part time infermieristico e oss attualmente in servizio. Lo sottolinea il direttore generale stesso Giuseppe Giuliano in una comunicazione dello scorso 6 agosto inviata tra gli altri al direttore sanilario, ai direttori delle Unilà Operative, coordinatori infermieristici Nella missiva sottolinea come tale misura sarà adottata al fine di dare seguito all'aumento dei posti letto previsto dal decreto commissario ad Acta 64/2016. Tale aumento 'prevede una fase preliminare - si legge - peraltro gia in itinere consistente nel trasferimento delle attività in regime di DH dagli edifici clinici A e B presso il Padiglione D.

Per tale operazione il direttore Sanitario ha gia individuato il budget necessario sia per eventuali interventi strutturali sia per l'acquisto di ulteriori arredi e relativi complementi, qualora necessari a rendere funzionali ed accoglienti gli ambienti. Il direttore Medico di Presidio è formalmente individuato per il raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi, stante la necessità di definire un cronoprogranuna degli spostamenti, ottimizzare le risorse umane disponibili ed individuate spazi che soddisfino, in maniera equa e congrua, i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali delle Unità Operative con DH interessate al trasferimento. II Coordinatore del Servizio Day Hospilal avra cura di relazionarsi con il Direttore Medico di Presidio per tutte le esigenze e gli adempimenti necessari al trasferimento".

