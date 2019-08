PUBBLIREDAZIONALE

Appuntamento con la Sagra del Morzello domani sera 9 agosto a partire dalle 20.30 al Podere delle Carrozze. Musica e divertimento in una serata dedicata al prodotto tipico catanzarese. Una porzione di morzello e un bicchiere di vino 8 euro. Il prezzo scenderà a quindici (anzichè sedici) per le coppie. Per informazioni e prenotazioni 3337162528 o 3277791773.