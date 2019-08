Basket C gold, Procopio resta alla Planet

SPORT

Giovedì 08 Agosto 2019 - 10:30

Andrea Procopio, 20 anni, 182cm, play di rango, rimane a Catanzaro per rafforzare il roster di C Gold e così puntare in alto. Dopo Billy Fall adesso Andrea Procopio, ovvero, il capitano del finale di stagione in serie B, nel quale ha conseguito 34minuti di media a partita, per 16 punti e 5,7 assists. Numeri di assoluto rispetto, nella scia dei playmaker giallorossi di nome Andrea. Nonostante le numerose richieste da società di B, di cui due molto concrete ed insistenti, capitan Procopio ha scelto di rimanere a Catanzaro per contribuire pesantemente al rilancio del basket catanzarese e calabrese, visto che la Planet è l’unica squadra della regione a disputare un campionato nazionale. Andrea, frutto pregiato del vivaio giallorosso, è un play dal talento naturale, con dei fondamentali di prim’ordine e con attrezzi del mestiere di particolare pregio tecnico, quali un arresto e tiro micidiale, una penetrazione fulminea con scarico fuori, nonché un chirurgico tiro da tre paragonabile ad uno specialista. Sicuramente un cosiddetto "fattore” per la C Gold. Ed è così che l’asse play-pivot/Procopio-Fall, in salsa catanzarese è servito. Soddisfatto, quanto incredulo, coach Di Martino che vede prender forma al suo roster, con prospetti di qualità sui quali non sperava. Ma dalla dirigenza del Network trapelano voci che le sorprese non sarebbero finite. Per intanto, un immenso grazie al giovane capitano per l’attaccamento ai colori sociali, un esempio positivo per gli Andrea che seguiranno. Area Comunicazione Network Catanzaro Basket Planet