MUSICA E SPETTACOLO

I tempi duri di Catanzaro in un rap di D Trane

Giovedì 08 Agosto 2019 - 11:25

E'disponibile da alcune settimane i il video ufficiale di “Tempi duri” nuovo singolo del rapper catanzarese diciannovenne D Trane al secolo Daniel Manfredi. Nel brano, registrato dallo stesso Daniel e prodotto, da altri ragazzi con cui collabora si parla del disagio della nostra città dei problemi economici, del degrado nei quartieri abbandonati, strade rotte, spazzatura ma anche di speranza. "Io - dice ma soprattutto rappa Daniel - spero di mandare un messaggio tramite la musica e l'arte. Con l'aiuto di una penna e di una bomboletta cerco di dare forza alla gente che ogni giorno lotta per andare avanti. Vorrei trasmettere un messaggio, non solo ai cittadini ma anche ai responsabili di tutto il degrado che c’è, per arrivare finalmente ad un cambiamento".