CRONACA

Giovedì 08 Agosto 2019 - 11:28

E' stata interrotta l'erogazione dell'acqua per le utenze dei quartieri Santa Maria, Corvo e Fortuna per una sopraggiunta ed improvvisa perdita su un tratto di condotta in località Boschetto. Lo ha comunicato la Sorical all'Ufficio Acquedotti di Palazzo de Nobili, evidenziando che la sospensione si è resa necessaria per consentire il ripristino del servizio presumibilmente nell'arco del pomeriggio odierno.