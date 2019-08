CRONACA

Bonificata area ex cementificio viale de Filippis

Lo rende noto Fare per Catanzaro: 'Una nostra battaglia vinta'

Giovedì 08 Agosto 2019 - 13:28

L’ex Cementificio nel quartiere di Viale De Filippis di Catanzaro, trasformata per anni in una discarica abusiva è stata bonificata. Lo rende noto il Movimento Fare per Catanzaro

"Sono in via di ultimazione i lavori di pulizia e smaltimento dei rifiuti abbandonati illegalmente.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Siamo molto soddisfatti per la riuscita di questa nostra battaglia – che ha visto la collaborazione della Prefettura dopo il nostro esposto. Sono stati in parte rispettati quelle che erano alcune criticità e ciò ha dimostrato da parte di tutti gli attori, solerzia e disponibilità nel venire incontro alle nostre richieste.

Insomma, a prescindere dal fatto che ci sia stata un esposto al Prefetto, la bonifica dell’ Ex Cementificio di Viale De Filippisè avvenuta grazie al lavoro e al buon senso delle persone direttamente coinvolte. I rischi per i cittadini andavano di fatto azzerati, e ci auguriamo che ora si passi allo smantellamento della copertura in Eternit della struttura fatiscente.

Vorremmo sottolineare che la discarica abusiva di Viale De Filippisera lì da anni, sotto gli occhi di tutti.

Ci sono state diverse denunce ma mai nessuno ha mosso un dito. Grazie a noi si è posto fine in parte ad una situazione di pericolo e degrado ambientale in pochi giorni. Tutta la Città di Catanzaro può ritenersi soddisfatta di come sia stata gestita la situazione.

Ovviamente continueremo a vigilare finché il pericolo per la salute pubblica non sia finalmente e definitivamente tutelato, rimanendo in attesa di conoscere determinazioni da parte dell’amministrazione comunale sul futuro di questa bomba ecologica nel cuore della città!"