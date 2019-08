Meno-tre-alla-manifestazione-Tuffiamo-Catanzaro

CRONACA

Mancano oramai pochi giorni all’appuntamento che domenica 11 agosto a mezzogiorno in punto coinvolgerà bagnanti catanzaresi e non, accorsi per l’occasione a popolare la spiaggia affiancata ai lungomari S. Pugliese e Giovino, più precisamente dal primo stabilimento balneare nei pressi del fiume Corace fino all'ultimo lido in località Giovino, spiagge libere comprese. In una manciata di secondi infatti, una folla entusiasta di partecipanti si cimenterà in un insolito tuffo in acqua collettivo esibendosi in un meraviglioso rituale coreografico giallo-rosso, all’insegna del puro e sfrenato divertimento. Adulti e bambini, senza alcuna distinzione, potranno partecipare all’evento che rimarrà nella storia della nostra città. Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo pensato di riproporre la 2° edizione di questo entusiasmante e simpatico mega tuffo della costa catanzarese. Insomma, tutti tra residenti, turisti, passanti occasionali, sono invitati a partecipare in massa a questa straordinaria iniziativa. Tutto sarà illustrato nel corso della conferenza stampa in programma, oggi, mercoledì 8 agosto alle ore 19,00 presso il lido Mastro Ciccio Beach, nel quartiere marinaro della città (zona porto).