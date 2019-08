Nel-quartiere-Lido-dal-14-al-25-si-rinnova-appuntamento-con-Marinfest

CRONACA

Giovedì 08 Agosto 2019 - 13:11

"La programmazione estiva di eventi in città, dopo le grandi kermesse del Magna Graecia Film Festival, Altrove e Frac, proseguirà nel quartiere Lido con il tradizionale palinsesto di Marinfest nel quartiere Lido. Smentendo le voci su un presunto annullamento della manifestazione, posso confermare che dal 14 al 25 agosto sull'abituale palco, installato in Piazza Brindisi, ogni sera si susseguiranno spettacoli di ogni genere che vedranno protagonisti i talenti del nostro territorio". Lo afferma l'assessore allo spettacolo e al turismo, Alessandra Lobello, annunciando che il programma sarà a breve approvato in giunta. "Marinfest - prosegue - è una vetrina istituzionale irrinunciabile per la città attraverso cui, ogni anno, è possibile mettere insieme le principali espressioni artistiche locali per offrire momenti di divertimento nel cuore dell'estate. Grazie alla collaborazione della Pro Loco, l'assessorato al turismo ha voluto, dunque, garantire uno spazio di rilievo alle migliori realtà cittadine, e non solo, in un cartellone di 12 serate tra musica, teatro, danze e arte. Spettacoli, naturalmente, tutti gratuiti che sono sicura potranno godere della curiosità e della partecipazione dei cittadini".