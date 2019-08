Infermieri e Oss Mater Domini full time, Gironda: traguardo positivo

SANITA' E SALUTE

Giovedì 08 Agosto 2019 - 13:14

"La notizia della trasformazione dei contratti part time in full time degli infermieri e Oss in servizio all'azienda ospedaliera Mater Domini - scrive il consigliere comunale Francesco Gironda (Officine del Sud)- rappresenta un traguardo positivo che consentirà non solo di riconoscere il bagaglio di competenze acquisito sul campo dai lavoratori, ma anche di avviare un percorso in grado di rendere più efficiente la risposta ai bisogni di cura degli utenti. Voglio, quindi, ringraziare il Dg del Mater Domini, Giuseppe Giuliano, e le organizzazioni sindacali per la volontà condivisa di trasformare i contratti del personale infermieristico e Oss, decisione che fa seguito al deliberato aumento dei posti letto su disposizione del commissario ad acta della sanità. L'aumento del monte orario dei lavoratori si è reso, quindi, necessario per far fronte ai previsti cambiamenti strutturali all'interno del Policlinico legati alla nuova dotazione di posti letto. Sono sicuro che, grazie al riconoscimento del ruolo e delle funzioni del Mater Domini, si potrà offrire un'assistenza ancora più rispondente alle richieste del nostro territorio".