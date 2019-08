Rione De Filippis più sicura con autovelox e bande sonore

CRONACA

Giovedì 08 Agosto 2019 - 14:53

di Giulia Zampina

E’ stato l’elevato numero degli incidenti rilevati in alcuni punti particolari delle strade cittadine e provinciali che ha imposto la necessità di installare impianti autovelox. Il decreto del ministero degli interni al momento individua come punti nevralgici Rione De Filippis, la galleria di Copanello e un punto della 280. Ovviamente gli impianti sono previsti in entrambi i sensi di marcia. In particolare su rione De Filippis è prevista l’installazione di spartitraffico e bande sonore. Per accelerare i lavori e consentire la piena attività di quelle che sono vere e proprie misure di sicurezza stradale, l’ Anas ha garantito che la messa in opera non si fermerà neanche durante la settimana di Ferragosto.