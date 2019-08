POLITICA

Giovedì 08 Agosto 2019 - 15:29

Enzo Ciconte lascia il gruppo consiliare del Pd e passa nel gruppo misto. La comunica arriva stamattina ad inizio lavori del Consiglio Comunale e fa seguito all'addio del consigliere regionale e comunale al gruppo regionale. Il politico spiega le sue ragioni, legate per lo più allo stato del partito ed annuncia di far parte di un'associazione a cui hanno già aderito sessanta amministratori locali e vari rappresentanti della società civile. La comunicazione di Ciconte diventa centrale nel dibattito politico della seduta. Si parla del passato, del presente e del futuro. Di centrosinistra ma, anche, di centrodestra. Perché, anche, tra i banchi della maggioranza non mancano le fibrillazioni. Sedate, in parte, da Luigi Levato che chiarisce il dubbio insinuato su chi sia, realmente, il capogruppo di Fi: "Il capogruppo sono io, ma Roberta Gallo è libera di intervenire". Poi c'è la parentesi Merante. Il consigliere comunale invita il sindaco a presiedere alle riunioni di Consiglio o, diversamente, a dimettersi. Perché, a suo giudizio, dietro la sua assenza ci sono i "giochi" pre elettorali delle regionali.

Alessia Burdino