Il Ponte Morandi: 'Villa Trieste? Terra di nessuno'

CRONACA

Giovedì 08 Agosto 2019 - 16:7

“Villa Trieste terra di nessuno. Un polmone verde che se potesse parlare, potrebbe raccontare la storia di tutti i catanzaresi, un’area che ci riporta alla nostra infanzia, quando ci si accontentava di poter fare un giretto sul cavallino “Jolly”, e ci si sentiva ricchi dentro-, luogo di incontro di una delle feste più belle riportate sul calendario, per grandi e piccini “il carnevale”, e potrei citare tanti altri importanti appuntamenti culturali, nonché il museo provinciale, la stupenda biblioteca comunale etc. Un luogo apprezzato da tutti, ma abbandonato da chi ha il dovere di custodirla e valorizzarla. Eppure la sua posizione, collegata con palazzo de Nobili, dove anche maggior parte delle finestre proiettano all’interno della stessa, sembrava dovesse favorire una maggiore attenzione, una continua assistenza, ma niente di tutto questo. Io – si legge in una nota di Elio Mauro, presidente dell’associazione Il Ponte Morandi - una soluzione l’avrei, tento di lanciare un sassolino “nello stagno” del sindaco Abramo, e passo al dunque; che ne direste di dare la stessa delega, alla stessa persona scelta per la direzione del parco della biodiversità, “un certo” Michele Traversa”?”