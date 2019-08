L'estate addosso, si rivede il 'Force Blue' di Briatore

CRONACA

Giovedì 08 Agosto 2019 - 18:19

Ci siamo quasi abituati e ormai lo riconosciamo. No, non dovrebbero esserci dubbi: il grosso yacht che in questi minuti naviga tra Squillace e Lido dovrebbe essere il Force Blue di Flavio Briatore che da diversi anni fa tappa a Soverato nella cittadina della ormai ex moglie Elisabetta Gregoraci. I giornali di gossip ribadiscono come il rapporto tra i due ex innamorati sia rimasto civile e rispettoso per amore del figlio Natan. Sembra evidente, dunque, che la coppia (scoppiata) sia insieme per i giorni di vacanza in Calabria da vivere in famiglia.