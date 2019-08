Sindaco Montauro si dimette, sciolto il Consiglio

CRONACA

Giovedì 08 Agosto 2019 - 18:39

Il prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino, viste le dimissioni presentate il 18 luglio scorso dal sindaco di Montauro Roberto Franco e decorso il termine previsto del comma 3 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000, ha provveduto con proprio decreto alla sospensione del Consiglio comunale e degli organi esecutivi del predetto Comune sussistendo motivi di grave ed urgente necessità per la regolare ed efficiente azione amministrativa. Lo rende noto la Prefettura. Nelle more dello scioglimento, il Prefetto ha nominato quale Commissario prefettizio per la temporanea gestione dell'Ente Valeria Richichi, viceprefetto aggiunto in servizio alla Prefettura di Catanzaro. Il Commissario prefettizio si insedierà domani.