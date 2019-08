Sanità: Zaia, il Veneto è disponibile ad aiutare la Calabria

CRONACA

Giovedì 08 Agosto 2019 - 19:54

"Il Ministero ha chiesto la disponibilità del Veneto per un sostegno alla Calabria che sul fronte della sanità è in difficoltà. Lo faremo volentieri, come ci siamo già offerti per la Sardegna". L'annuncio è del Presidente del Veneto Luca Zaia, oggi a Feltre (Belluno) per l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso. "Essere la regione benchmark a livello nazionale nell'erogazione delle cure ai cittadini - ha proseguito Zaia - per noi non è una medaglia da ostentare in giro sulla giacca, significa applicare delle buone pratiche che possono essere anche esportate. Non abbiamo alcun interesse che ci siano comunità dove i cittadini non hanno lo stesso livello di assistenza garantito ai nostri, e trovo immorale solo pensare che le persone siano più o meno fortunate sulla base della regione di residenza. Una realtà che non è in grado di dare risposte adeguate ai propri cittadini, inoltre, peserà inevitabilmente sui conti pubblici - ha concluso - e a pagare saremo tutti comunque".