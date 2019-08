Us, mercato: tre tasselli per completare il puzzle

SPORT

Giovedì 08 Agosto 2019 - 21:25

di Gianfranco Giovene

Tre tasselli per chiudere i giochi e completare il puzzle: un portiere, un centrale mancino per la difesa e un perno d'attacco. Tre tasselli che però il tempo sta facendo diventare nodi, per il Catanzaro, costretto in queste ore a fare i conti con qualche complicanza di troppo nelle operazioni di mercato. Giallorossi alle prese ancora con il rebus porta, irrisolto dopo l'uscita di scena ormai definitiva del greco Choutesiotis - accordo non trovato per l'ex Olympiakos, ritornato in patria - da aggiornare, a questo punto, con nuove e vecchie piste per correre ai ripari. Tutto di nuovo in ballo con la speranza principale chiamata Perucchini, l'obiettivo forse più raggiungibile Pisseri e via via tutte le altre idee ed ipotesi che si proverà a battere e provinare nei prossimi giorni. Nell'attesa, vista anche l'indisponibilità odierna di Adamonis, si arruola anche il preparatore Aprile per la partitella in famiglia. Discorso differente in difesa con i fari ancora puntati sull'esperto Antonio Pergreffi, i cui tempi dilatati di rinnovo a Piacenza avrebbero convinto il club a rimanere sornione sulla trattativa, a proseguire i contatti e non spegnere il monitoraggio. Per lui, insomma, si proverà un affondo. Bianchimano è invece la pista privilegiata per l'attacco e c'è da dire che nelle ultime ore il sodalizio di via Gioacchino da Fiore era riuscito anche ad avvicinare la possibilità di un suo ritorno: ipotesi però subito stoppata dal muro del Perugia, una posizione di chiusura netta che si proverà comunque a smussare.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

VERSO SALERNO - Mercato ma anche campo e Coppa Italia al centro dell'attualità delle aquile, con il match previsto per domenica sera all'"Arechi", contro la Salernitana. Gara che sarà diretta dal signor Luca Massimi di Termoli, con Muto e Di Gioia a fare da assistenti e Vigile da quarto uomo. Da qui all'impegno del weekend le aquile avranno ancora a disposizione tre sedute di allenamento per affilare le armi: domani una "doppia" a Giovino, poi sabato la rifinitura a porte chiuse al "Ceravolo".

ARCHIVIAZIONE - Infine, il tribunale con l'archiviazione del procedimento intentato dall'all'epoca legale esterno dei giallorossi - Sabrina Rondinelli - nei confronti di Diomansy Kamara per alcune dichiarazioni rilasciate sui socialnetwork subito dopo la bruciante sconfitta del Catanzaro nel derby contro il Cosenza. "Frasi pronunciate da uno sportivo, di nazionalità non italiana, a seguito di una sconfitta patita in un incontro particolarmente importante per la società calcistica di riferimento" ha scritto il giudice considerando infondata la notizia di reato ed accogliendo la richiesta di archiviazione. Difensore dell'ex calciatore giallorosso, l'avvocato Antonio Ludovico.