Salvini a Soverato: si prepara l'accoglienza...e la contestazione

CRONACA

Venerdì 09 Agosto 2019 - 8:51

Diversi cittadini di Soverato e comuni limitrofi aspettano il Ministro Salvini con le idee abbastanza chiare: non certo un'accoglienza felice e un'ospitalità tipica calabrese ma, seppur ovviamente con toni e intenti civili e rispettosi della legge, l'intenzione è quella di mostrare una vera e propria lontananza dalle idee e dalla politica del vice Premiere. Per questo motivo su facebook, in una pagina chiamata "mai con Salvini", sono già centinaia le persone iscritte che intendono ricevere la visita del rappresentante della Lega con l'intento di fargli capire che " Se pensa di poter fare il suo comizio nella nostra terra senza contradditorio si sbaglia. Saremo in piazza come nel maggio scorso a Catanzaro. Vogliamo dimostrare- si legge nella presentazione della pagina - che esiste un'opposizione dal basso che è contro il Decreto Sicurezza Bis, contro l'autonomia differenziata che danneggia ancora di più la condizione del nostro sud a beneficio del Settentrione, ciliegina sulla torta di anni di insulti leghisti ai meridionali, contro la folle legge sulla legittima difesa, contro il sessista decreto Pillon, contro la guerra fra poveri alimentata dal governo. Contro l'insopportabile e boriosa narrazione salviniana la cui aggressività e insensatezza ormai pervade tutti i canali dell'informazione. Per queste e altre ragioni saremo in piazza per ribadire che esiste un’idea altra di società, fondata sulla giustizia sociale, la solidarietà, l’uguaglianza. Un’idea che è l’antitesi delle attuali scelte governative Invitiamo perciò singoli cittadini, realtà politiche, sindacati e associazioni ad unirsi a noi". Portate con voi cartelloni, magliette, striscioni, giubbotti di salvataggio arancioni e caschetti gialli e qualsiasi altro mezzo che possa servire a contestare il ministro. Appuntamento alle 17 a Via Milone (parallela Via Cassiodoro).

Idee non proprio condivise dal segretario Fsp del Sindacato di Polizia, Giuseppe Brugnano che ieri è intervenuto alla radio di Potere del Popolo. "Riteniamo di rappresentare la maggioranza dei calabresi, stando ai numeri delle elezioni, accogliendo Salvini in un certo modo che metta in risalto il pensiero di molti che spesso è offuscato invece da manifestazioni di pochi che però riescono a fare più rumore della maggioranza. Lo accoglieremo con almeno 100 lenzuola bianche per far capire che il ministro degli interni attuale non è certo peggiore dei suoi predecessori: "“Non uno ma cento lenzuola, perché arriva il Ministro dell’Interno, uno che così spesso ha scelto di essere in Calabria dove ha voluto, non dimentichiamolo, persino un Consiglio dei ministri. Uno che, non può sfuggire, non finge che questa regione non esista. E allora noi esporremo cento lenzuola, per dire al ministro di Salvini di investire per la sicurezza in una Calabria che in questo può trovare un volano per lo sviluppo di un territorio soffocato dalla criminalità organizzata”.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

in foto Salvini a Catanzaro in una visita recente nel capoluogo