CalabriaOltre: 'Marinfest c'è, ma è molto ridimensionata'

CRONACA

Venerdì 09 Agosto 2019 - 10:7

Tanto tuonò che piovve. E finalmente, non sappiamo se a causa delle nostre note o se per altro, l'Assessore al Turismo ha annunciato che Marinfest si terrà regolarmente. Ne siamo contenti anche noi caro Assessore. E siamo anche contenti di essere stati smentiti nell'ipotesi paventata di un annullamento della manifestazione. E, fin qui. tutto bene. Resta il fatto che la programmazione annunciata, ma ancora non ufficializzata con il dettaglio degli spettacoli, ci sembra di molto ridimensionata rispetto agli altri anni. Solo dodici serate che vanno dal 14 al 25 Agosto. Pensiamo che, in fondo, qualcosina di vero in quello che sospettavamo ci sarà stato. E' molto complicato allestire un programma di spettacoli a costo zero o quasi. E non tutti sono disponibili ad esibirsi dovendosi procurare gli sponsor con cui pagare le spese dei service. In fondo si tratta di esibirsi a Piazza Brindisi e non alla Scala di Milano, e il ritorno d'immagine non è tale da giustificare il paradosso di doversi addirittura autofinanziare per dare sfogo alle proprie performance. E', insomma, la storia di tutti gli anni. E, se finora, le professionalità artistiche locali (che meriterebbero maggior rispetto) hanno stretto i denti solo per il piacere di esibirsi davanti ai propri concittadini, oggi evidentemente quella disponibilità comincia a diminuire. La corda si è tirata troppo, e se ancora non si è spezzata del tutto, poco ci manca. Ci pensi bene caro Assessore. Da Lei, così giovane e vicina alle esigenze dei giovani, è lecito aspettarsi qualcosa di più.

Giuseppe Silipo Coordinatore Cittadino Associazione CalabriaOltre