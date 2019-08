Via Lucrezia della Valle, quelle pericolose inversioni di marcia

CRONACA

Venerdì 09 Agosto 2019 - 10:21

A causa di alcuni lavori di bonifica su viale De Filippis la circolazione è bloccata in direzione Lamezia ed un cartello invita gli automobilisti ad affettuare inversione di marcia alla rotatoria che dista circa 800 metri dal cartello stesso su via Lucrezia della Valle. Purtroppo, però, qualche automobilista incivile e non proprio rispettoso del codice della strada decide di non raggiungere la rotatoria ed effettua una pericolosa manovra di inversione all'altezza della benzina in prossimità di uno stop. Manovra pericolosissima che mette paura a molti cittadini che hanno segnalato la notizia a catanzaroinforma. Qualcuno di loro ha anche chiamato la polizia stradale in attesa di un intervento. Anas intanto sta provvedendo a mandare delle auto fino a fine lavori che, comunque ,dovrebbero concludersi in giornata.