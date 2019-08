La-I-B-della-scuola-Carbone-si-ritrova-47-anni-dopo

CRONACA

Venerdì 09 Agosto 2019 - 12:8

Agli ex alunni della I B della scuola Carbone, riuniti per una cena di classe 47 anni dopo, è sembrato di essere tornati all’ora dell’intervallo. Stessa spontaneità, stessa voglia di allegria. Si sono quindi ritrovati : Sergio Costanzo, Gregorio Caliò, Giulio Bianco, Franco Maltese, Piero Esposito, Alessandro Alfieri, Lello Rotella, Antonio Critelli, Antonio Laconica, Pasquale, Domenico Samà. Un vero e proprio simpatico amarcord, fatto di rievocazioni, di innumerevoli ricordi legati al ricordo dei professori, l’indimenticato Prof. Bove e la professoressa Raschella, ad episodi trascorsi nella spensieratezza di quei meravigliosi anni dell'adolescenza, nei quali lo studio lasciava lo spazio a serate trascorse, senza l'assillo di chiamate ai cellulari, risposte ad sms e chat sui social. Mattatore della serata Gregorio Calio che si è rilevato la memoria storica del gruppo. Questi simpatici “ragazzi” non si sono lasciati andare solo alla nostalgia, ma nel loro ritrovarsi hanno riconfermato quella voglia di “cambiare il mondo” che avevano respirato nel 72.