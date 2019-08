Pon inclusione sociale, pubblicato avviso selezione personale

CRONACA

Venerdì 09 Agosto 2019 - 12:35

E’ stato pubblicato sul portale www.comunecatanzaro.it l’avviso relativo al bando per la selezione di personale per somministrazione lavoro nell’ambito del progetto Sostegno inclusione attiva-Pon inclusione sociale. Lo rende noto l’assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, evidenziando che il Comune di Catanzaro, in qualità di Ente capofila del Distretto socio-assistenziale di Catanzaro e di beneficiario responsabile delle attività progettuali, ha affidato alla Società di somministrazione "Gi Group Spa" di Milano, Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, a seguito di gara pubblica a procedura aperta, la fornitura di personale somministrato per la realizzazione del Progetto SIA. “L’avviso riguarda – sottolinea l’assessore – in particolare la selezione di 51 figure professionali tra assistenti sociali, educatori professionali, mediatori interculturali, psicologi, sociologi, pedagogisti e personale amministrativo che saranno coinvolti nelle attività mirate al rafforzamento dei servizi sociali sul territorio. La pubblicazione del bando giunge a compimento di un lungo e complesso iter portato avanti dal Comune di Catanzaro, in qualità di Capofila di distretto, con notevoli difficoltà e sacrifici a causa della risaputa esiguità di risorse professionali. Ad ogni modo, l’amministrazione Abramo ha sempre tenuto al centro della propria attenzione l’impegno a sostegno delle fasce più deboli e a favore dell’inclusione sociale”. I candidati interessati potranno partecipare alla selezione – entro il termine di scadenza del 6 settembre - registrandosi nella piattaforma della società di somministrazione, all’indirizzo indicato nell’avviso, a cui è demandata la gestione delle procedure.