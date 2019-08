Cropani, paese senza nome

CRONACA

Venerdì 09 Agosto 2019 - 13:7

Un paese senza nome. Così si presenta Cropani agli occhi dei passanti: così non è da oggi. Il segnale di denominazione e di inizio centro abitato non si legge più : spezzato in due chissà da quanto tempo. Delle tre sillabe di Cropani, ne sono rimaste solo due leggibili, la prima sillaba, Cro, è nascosta dietro il guardrail, le altre due, pa-ni, si palesano non più orizzontali, ma verticali. Non è un bel biglietto da visita per chi entra in paese da Sersale, Cerva o Petronà: se forestiero non sa neppure in che paese si trova, anche perché a valle non c’è alcun segnale indicante il nome del paese. La domanda di chi passa è: “ Possibile che nessuno in Comune si sia accorto che è caduto il segnale più importante del centro abitato”? La risposta tarda purtroppo ad arrivare perché manca l’interesse. Fosse un segnale di qualche sperduta strada interpoderale, giustificherebbe il ritardo della mancata riparazione, passi, si aspetta e si porta pazienza, qui si parla del segnale più importante, è la cartina di tornasole, è il primo ambiente su cui si posa lo sguardo di chi entra. Lì devi dire chi sei e come sei, qui invece manca anche il nome. Se la qualità di un paese si misura dalla cura dei piccoli dettagli, qui c’è qualcosa da correggere in fretta.

Enzo Bubbo