CRONACA

Venerdì 09 Agosto 2019 - 14:29

Incendio boschivo e intervento dei Vigili del Fuoco in località Campo nel comune di Settingiano in provincia di Catanzaro. Le fiamme piuttosto alte, secondo quanto si è appreso, rendono difficile la circolazione e in particolare l'accesso al pontino che occorre percorrere per raggiungere il territorio di Caraffa di Catanzaro.