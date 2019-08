MUSICA E SPETTACOLO

Accademia Royal Ballet, notevole successo per Le mille e una notte

Venerdì 09 Agosto 2019 - 14:55

Notevole successo per lo spettacolo “Le mille e una notte” realizzato dall’accademia di danza Royal Ballet diretta da Vanessa Fotino. Il numeroso pubblico presente la sera del 6 agosto sul lungomare Ionio a Sellia Marina (CZ) ha potuto assistere ad un tripudio di coreografie, colori, costumi e rivivere la magia dell’oriente lontano. Durante lo spettacolo, che ha avuto come protagoniste la danza classica e neoclassica, gli allievi hanno interpretato i personaggi delle avvincenti fiabe narrate dalla bella odalisca Shéhérazade: “Aladino e la lampada magica”, “Le avventure di Sinbad il marinaio”. Ospite della serata, Antonio Carolei, ballerino di “Amici” e di “Italia’s got talent” che ha interpretato il ruolo di Aladino e che da due anni collabora con la scuola. Il ballerino ha voluto premiare l’elevata competenza degli allievi assegnando alla scuola delle borse di studio, permettendo così ai danzatori anche più piccoli di accedere ad un prestigioso campus estivo tenuto da insegnanti dell’Accademia della Scala di Milano. Questa partnership rende legittimamente fieri il ballerino e la direttrice della scuola Vanessa Fotino.